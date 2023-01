«بيتكوين» تتجاوز حاجز الـ21 ألف دولار

ارتفعت العملة الرقمية المشفرة الشهيرة “بيتكوين”، بأكثر من 7% إلى مستويات 21292 دولاراً في جلسة السبت، وذلك للمرة الأولى لها في نحو شهرين قبل أن تقلص من مكاسبها لتتداول عند مستويات 20790 دولاراً في الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش يوم السبت، مضيفةً نحو 1000 دولار إلى إغلاقها السابق.

كما استطاعت “بيتكوين” اختراق متوسطها المتحرك لمدة 200 يوماً للمرة الأولى لها منذ يناير من عام 2022، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وبهذه الارتفاعات، تصل المكاسب التي حققتها العملة المشفرة إلى 34% أي ما يعادل نحو 5300 دولاراً منذ القاع الذي شكلته في 21 نوفمبر من العام الماضي عند مستويات 15479 دولاراً.

وتأتي هذه الارتفاعات على “بيتكوين” بالتزامن مع صعود المؤشرات الأميركية وتحقيقها أعلى مكاسب أسبوعية لها في شهرين بعد توقعات بتخفيف السياسة التشددية للفدرالي اتجاه رفع أسعار الفائدة نتيجة تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وكانت أسواق العملات المشفرة قد بدأت العام الحالي تحت وطأة الضغوط، مع الانهيارات الدراماتيكية التي حدثت العام الماضي في شركات العملات المشفرة التي لا تزال في صدارة أذهان المستثمرين.

وتراجعت “بيتكوين” بأكثر من 60% في عام 2022 مسجلة أسوأ أداء سنوي لها على الإطلاق، وعلى الرغم من الارتفاعات الحالية إلا أنها ما زالت منخفضة بنحو 70% مقارنة مع ذروة نوفمبر 2021.

يُشار إلى أن “بيتكوين” هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وهي أول عملة رقمية لامركزية – فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

وتتم المعاملات بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير، ويتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق عُقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع عام يسمى سلسلة الكتل.

اخترع “بيتكوين” شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009.

ويتم إنشاء “بيتكوين” كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى.

واعتبارا من فبراير 2015، فقد اعتمد أكثر من 100,000 تاجر وبائع “بيتكوين” كعملة للدفع.

The post «بيتكوين» تتجاوز حاجز الـ21 ألف دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا