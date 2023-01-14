توفر إنتاج الطماطم في جالو والمزارعين يطالبون بإنشاء مصانع لتصدير المنتجات للخارج

طالب عدد من مزارعي جالو وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة بالتدخل وإنشاء مصانع لتعليب معجون الطماطم، بعد توفر الإنتاج من الطماطم هذا العام وكثرة العرض في الأسواق المحلية، حيث بلغ الإنتاج عشرات الآلاف من الأطنان في الموسم الشتوي هذا العام.

وأكد المزارعين أن إنتاج هذا العام يغطي السوق المحلي بشكل كافي، مع ووجود فائض، يأمل من خلاله المزارعين تصديره للخارج .

ويشتكي المزارعين أيضا في أسواق جالو من تدني أسعار محصول إنتاجهم هذا العام من الطماطم، معتبرين أنه لا يغطي قيمه المصروفات واليد العاملة.