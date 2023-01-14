هيئة الرقابة الإدارية التابعة للنواب تصدر بياناً بشأن الاعتداء على مقر فرعها في مدينة الكفرة

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب بياناً بخصوص تعرض مبنى فرع هيئة الرقابة الإدارية الكفرة فجر يوم الجمعة 13 يناير للاعتداء وحرق بعض المكاتب به .

حيث استنكرت رئاسة الهيئة هذا العمل الذي وصفته بالإجرامي والذي يسعى من خلاله القائمين عليه لثني الهيئة عن القيام بواجبها الذي خولها لها القانون .

كما تنوه الهيئة من خلال بيانها إلى أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن وإبلاغ الجهات الأمنية ذات الاختصاص .

وأكدت رئاسة الهيئة بأنها ستتابع الموضوع مع الجهات المختصة حتى يتم تقديم من قام بهذا العمل للعدالة.

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