استمرار أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس

تتواصل اليوم السبت 14 يناير 2023 أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي، بمشاركة فنيي ومهندسي إدارة المحطة بمساعدة خبراء من شركة “سيمنس” الألمانية، والتي سيتم الدخول بها على الشبكة العامة حسب الجدول الزمني المحدد بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة، دعمًا للشبكة الكهربائية.

كما تواصل الشركة استكمال مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية الرويس – بوعرقوب جهد 400 كيلوفولت بطول 300 كيلو متر والذي وصل إلى نسب إنجاز متقدمة من ناحيتي تركيب الأبراج وتحديد مسار الخط وشد الأسلاك.