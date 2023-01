“عون”: مستقبل ليبيا واعد سواءً في الثروة النفطية أو الثروات الاخرى وتدعو الدول الصديقة للاستثمار فيها

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” يوم الجمعة خلال مشاركته في القمة العالمية بخصوص أمن الطاقة لمستقبل زاهر عبر الفيديو التي تستضيفها دولة الهند، بإن مستقبل ليبيا واعد سواءً في الثروة النفطية أو الثروات الاخرى وليبيا تدعو الدول الصديقة للاستثمار في البلاد، وكذلك عودة الشركات التي لم تعد بعد أن دفعت بالقوة القاهرة بعد 2011.

وأكد “عون” بأنّ ليبيا تسعى للعمل مع الشركاء على أساس الندية والمساواة والفائدة المتبادلة ، و أنها تصدر معظم انتاجها من النفط الخام وكميات من الغاز الطبيعي التي تساهم في تخفيف الازمة العالمية.

وأوضح “عون” بأن ليبيا لديها من السطوع الشمسي مايكفي لتصدير كميات هائلة من الكهرباء للدول الاخرى، كما بدأت في مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ولديها مشاريع طموحة في مختلف مجالات الطاقة، مضيفاً بأن البلاد ترى أن التحول إلى الطاقات النظيفة يجب أن لا يكون علي حساب القارة الافريقية والتي يعتبر أكثر من نصف سكانها لم يروا الكهرباء في حياتهم و لهم الحق في الحياة الكريمة واستغلال ثرواتهم قبل التحول للطاقات النظيفة.

