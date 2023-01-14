شركة الاجنحة الليبية تنوه بشأن تأجيل ورجوع طائرتها من رحلة طبرق

نوهت شركة طيران الاجنحة الليبية بشأن سبب تأجيل رحلتها (معيتيقة- طبرق)، موضحةً الموعد الجديد للرحلة.

وفيما يلي نص التنويه : “نـحيطـكم علـماً بأن تـم تأجيـل

رحـلة مـعيتيـقة – طـبرق 🇱🇾

لهـذا الـيوم لأسـباب تـعود الـى إنقـطاع في التـيار الكـهربائي والإتصالات مع بـرج مطار طبـرق أدت إلى رجـوع الطـائرة الـى مطـار معيتيـقة بـعد إقلاعـها ..

حـيث ان مـواعيد الاقلاع والـوصول سوف تـكـون على النـحو الأتي :

الإقلاع مـن مطـار معيتيقة 20:00

الوصول إلى مطـار طـبرق 21:30

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الإقلاع مـن مطار طـبرق 22:30

الوصـول إلى مطـار معيتيقة 23:55 (بالتـوقيت المحـلي 🇱🇾).