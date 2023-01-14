اقتصاد

حكومة الوحدة الوطنية تؤكد الجاهزية للشروع في عملية الإقراض وتسليم الأراضي

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكدت حكومة الوحدة الوطنية على جاهزية مصرف الإدخار وشركة التهيئة العمرانية للشروع في عملية الإقراض وتسليم الأراضي المُخصصة ضمن تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة..

وجاء التأكيد بعد اجتماع ضم أعضاء اللجنة العليا لوزيرا الشباب “فتح الله الزني” والإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” بديوان وزارة الشباب مع مدير عام مصرف الإدخار والإستثمار العقاري ومدير عام صندوق تيسير الزواج ورئيس لجنة تدقيق ومطابقة بيانات المتقدمين، وكذلك تم الوقوف على الإجراءات التي تم تنفيذها والتقارير التي تم إعدادها حول سير العمل في تنفيذ المبادرة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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