تراجع الدولار مقابل الدينار بالسوق السوداء.. تعرف على اخر الاسعار

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 14 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار 🇺🇲

ب5.0900 ~5.0850 دينار ليبي

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

ب4.7970 دينار ليبي

اليورو 🇪🇺

ب5.4900 دينار ليبي

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

6.00 ~7.00 قروش على سعر الكاش

الباوند الاسترليني🔼

6.19 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

1.65 دينار ليبي

الجنية المصري

0.16 دينار ليبي

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1175 ~5.1225 دينار ليبي

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.1350 ~5.1400 دينار ليبي