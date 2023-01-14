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تراجع الدولار مقابل الدينار بالسوق السوداء.. تعرف على اخر الاسعار

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 14 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار 🇺🇲
ب5.0900 ~5.0850 دينار ليبي

سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️
ب4.7970 دينار ليبي

اليورو 🇪🇺
ب5.4900 دينار ليبي

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

6.00 ~7.00 قروش على سعر الكاش

الباوند الاسترليني🔼
6.19 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳
1.65 دينار ليبي

الجنية المصري
0.16 دينار ليبي

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.1175 ~5.1225 دينار ليبي

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲
5.1350 ~5.1400 دينار ليبي

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