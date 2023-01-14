وزير النفط يدعو الدول والشركات للاستثمار في ليبيا في مجال النفط والطاقة الشمسية

دعا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون أمس الجمعة 13 يناير 2023، الدول الصديقة للاستثمار في ليبيا وكذلك لعودة الشركات العاملة في البلاد، مشيراً إلى أن ليبيا تساهم في تخفيف الأزمة العالمية للطاقة، من خلال تصدير معظم إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي لعدد من دول العالم.

وأوضح عون في كلمه له خلال مشاركته في القمة العالمية بخصوص أمن الطاقة بالهند، أنّ ليبيا لديها من السطوع الشمسي ما يكفي لتصدير كميات هائلة من الكهرباء للدول الأخرى، مضيفا أنها بدأت في مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.