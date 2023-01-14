اقتصاد

العاملين بشركة المناولة والخدمات الأرضية يلوحون بتعليق العمل في حال عدم صرف مرتباتهم المتأخرة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

 قال مسؤول الإعلام بشركة المناولة والخدمات الأرضية وسام الحبيشي أن موظفي الشركة يعتزمون الاعتصام وتعليق العمل في كافة المطارات في حال عدم صرف مرتباتهم قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف الحبيشي لتطبيق بكم الإخباري أن مرتبات العاملين موقوفة منذ 18 الشهر، رغم وعود وزير المواصلات ورئيس الحكومة بصرفها لصعوبة الأوضاع المعيشية التي يمر بها الموظفين.

وكانت الحكومة قد قامت مارس الماضي بصرف مرتبات 6 أشهر للعاملين بالشركة على أن يتم صرف باقي المخصصات خلال العام 2022.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

موقع بكم

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك