العاملين بشركة المناولة والخدمات الأرضية يلوحون بتعليق العمل في حال عدم صرف مرتباتهم المتأخرة

قال مسؤول الإعلام بشركة المناولة والخدمات الأرضية وسام الحبيشي أن موظفي الشركة يعتزمون الاعتصام وتعليق العمل في كافة المطارات في حال عدم صرف مرتباتهم قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف الحبيشي لتطبيق بكم الإخباري أن مرتبات العاملين موقوفة منذ 18 الشهر، رغم وعود وزير المواصلات ورئيس الحكومة بصرفها لصعوبة الأوضاع المعيشية التي يمر بها الموظفين.

وكانت الحكومة قد قامت مارس الماضي بصرف مرتبات 6 أشهر للعاملين بالشركة على أن يتم صرف باقي المخصصات خلال العام 2022.