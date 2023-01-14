البدء في تنفيذ المرحلة السادسة لطريق عين زارة

قال مدير مكتب الإعلام بشركة الخدمات العامة طرابلس عبدالفتاح الغضبان إن الشركة باشرت بتنفيذ المرحلة السادسة من طريق عين زارة.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري بأن أعمال تهيئة الطريق وتوسيعها شملت تركيب البنية التحتية من غرف لمياه الأمطار وغرف تصريف الصرف الصحي وخط فايبر وخط اتصالات وخط كهرباء أرضي، مبينا بأن طول المرحلة السادسة 3 كيلو متر من النادي الدبلوماسي حتى منطقة الكحيلي.

وبين بأن نسبة الإنجاز بالمرحلة الخامسة من طريق عين زارة تجاوز 75% ومن المتوقع أن يتم أفتتاح المرحلة الخامسة منتصف فبراير القادم بمناسبة احتفالات17 فبراير.