عون: مستقبل ليبيا واعد سواء في الثروة النفطية أو الثروات الاخرى

ليبيا الاقتصادية

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون خلال مشاركته في القمة العالمية بخصوص أمن الطاقة، أكد أن ليبيا تصدر معظم انتاجها من النفط الخام وكذلك كميات من الغاز الطبيعي التي تساهم في تخفيف الازمة العالمية، كما ان مستقبل البلاد واعد سواءً في الثروة النفطية أو الثروات الاخرى .

وأضاف عون، انه يمكن لبلادنا التحول للطاقات النظيفة لكن ان لا يكون هذا على حساب القارة الافريقية ، مؤكدا ان ليبيا لديها من السطوع الشمسي مايكفي لتصدير كميات هائلة من الكهرباء للدول الاخرى وانها بدأت في مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ولديها مشاريع طموحة في مختلف مجالات الطاقة.