انخفاض الدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 15 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 15 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7583 دينار، مسجلاً انخفاضا جديدا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1549 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8223 دينار، والدولار الكندي 3.5534 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2533 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2669 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2955 دينار، والدينار التونسي 1.5472 دينار، والدرهم المغربي 0.4719 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: