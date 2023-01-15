أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 15 يناير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 15 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 15 يناير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7702 د‫.‬ل – للبيع – 4.7464 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.0825 ~5.0775 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4900 دينار بيع

ب5.4600 دينار شراء ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.65 دينار ▪️ الباوند =6.19 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1150 ~5.1200 دينار ▪️ تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.1350 ~5.1400 دينار ▪️ الليرة التركية

0.27 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.16 دينار ▪️ فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب232.00 دينار

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