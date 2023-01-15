اقتصاد

بدء التجارب لإنشاء طرق صديقة للبيئة بالجبل الغربي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

كشف رئيس مصلحة الطرق والجسور حسين سويدان عن بدء التجارب الحقلية لإنشاء طرق باستخدام تقنية البوليمر “فايف إس” في عدد من مدن الجبل الغربي.

وقال لتطبيق بكم الإخباري أن تطبيق مشروع الأسفلت المطاطي ضمن تقنية البوليمر توصف بكونها الطرق الخضراء صديقة البيئة حيث توفر بيئة صحية وبنية تحتية مستدامة، حيث تؤثر تقنية الرصف بخلطات الأسفلت المحسن بالمطاط على خواص البيتومين وجودة الخلطة الأسفلتية وتحسن كفاءة وأداء الطرق، مما يساهم في القضاء على الكثير من مشاكل الرصف كتطاير الحصى وظهور الشروخ والتشققات ومشاكل الانزلاق والأخاديد ونزف البيتومين من الخلطة الأسفلتية، وتقليص انتقال الضوضاء، إضافة إلى سهولة التنفيذ ومقاومتها للماء.

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موقع بكم

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