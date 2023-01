لصالح هيئة رعاية أسر الشهداء .. الوطنية للنفط تتابع مع شركة ريبسول الأسبانية مشروع مركز تحليل عينات DNA

تابع وفد من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط يوم الخميس خلال اجتماع مع مسؤولين من شركة ريبسول الاسبانية، مشروع مركز تحليل عينات DNA للبحث والتعرف على المفقودين، حيث تعمل الوطنية للنفط على تنفيذ هذا المشروع بتمويل من شركة ريبسول، وذلك لصالح هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين ضمن مشاريع المسؤولية الاجتماعية.

ونوقش خلال الاجتماع أهم العراقيل والصعوبات التي توجه سير العمل بمركز تحليل العينات ومحاولة تذليل الصعوبات من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح مدير إدارة المختبرات بأن مركز التحاليل بجميع معامله يعمل بشكل جيد جداً حيث حقق الكثير من النتائج المرضية لصالح هيئة الرعاية والتعرف على المفقودين، مضيفاً بأن إدارة المختبرات استطاعت جمع 14 ألف عينة مرجعية من مختلف أنحاء ليبيا.

