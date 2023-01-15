المركزي: ارتفاع الإسترليني واليورو واستقرار الدولار

الوطن| رصد
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأحد، إلى 5.82 دينار مقابل 5.81 دينار الخميس الماضي، واليورو إلى 5.15 دينار مقابل 5.14 دينار.
واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وعلى صعيد العملات العربية، هبط سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار، وثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.25 دينار، بينما صعد سعر اليوان الصيني إلى 0.71 دينار مقابل 0.70 دينار.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7583 د.ل
|4.7702 د.ل
|4.7464 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1549 د.ل
|5.1678 د.ل
|5.142 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8223 د.ل
|5.8368 د.ل
|5.8077 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5534 د.ل
|3.5622 د.ل
|3.5445 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3208 د.ل
|3.3291 د.ل
|3.3125 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1391 د.ل
|5.152 د.ل
|5.1263 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4585 د.ل
|0.4596 د.ل
|0.4574 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4828 د.ل
|0.484 د.ل
|0.4816 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.693 د.ل
|0.6947 د.ل
|0.6912 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.72 د.ل
|3.73 د.ل
|3.71 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2669 د.ل
|1.2701 د.ل
|1.2638 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2955 د.ل
|1.2987 د.ل
|1.2922 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5472 د.ل
|1.551 د.ل
|1.5433 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.349 د.ل
|0.35 د.ل
|0.348 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4719 د.ل
|0.4731 د.ل
|0.4707 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.31 د.ل
|1.31 د.ل
|1.31 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0079 د.ل
|0.0079 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.691 د.ل
|0.691 د.ل
|0.691 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2533 د.ل
|0.2539 د.ل
|0.2527 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7101 د.ل
|0.7119 د.ل
|0.7083 د.ل
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