المصرف الليبي الخارجي يحقق أرباحاً بقيمة 285 مليون دولار خلال العام الماضي

أعلن المصرف الليبي الخارجي تحقيق صافي أرباح بقيمة 285 مليون دولار خلال العام الماضي 2022، بما يعادل 89% من نمو صافي أرباح السنة المالية 2021.

وأكد المصرف في بيان له أنه شهد تحولاً إستراتيجياً خلال العام الماضي لتعزيز خطوط الدفاع ومعالجة الإرث السابق، وبعض المشاكل المتراكمة .

وأوضح المصرف، أنه لأول مرة في التاريخ يقترب خلال النصف الأول من هذا العام من استكمال إعداد قوائمه المالية وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً أنه في العام الماضي مر على تأسيس المصرف خمسين عاماً.