“محمد كريم” لتبادل: الشركة العامة للمياه والصرف الصحي متواصلة في حل مختنقات مياه الامطار بمدينتين بنغازي وإجدابيا

قال مدير المكتب الإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للشركة العامة للمياه والصرف الصحي “محمد كريم” في تصريح خاص “لقناة تبادل” اليوم الاحد بإن الشركة متواصلة في حل مختنقات مياه الامطار بمدينتين بنغازي و إجدابيا نتيجة لعدم استيعاب ومقدرة الشبكة على استيعادة مياه الامطار.

وأكد “كريم” بأن عدم إستكمال البنية التحتية من قبل جهات الاختصاص من جهات الشركة المتواجدة في حل مختنقات المياه والصرف الصحي.

