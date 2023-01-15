بلدي بنغازي تنفذ عدد من مشاريع مياه الشرب وصيانة خطوط الصرف الصحي بالمدينة

باشر المجلس البلدي بنغازي، اليوم الأحد 15يناير 2023 تُنفذ الأعمال المدنية لمحطة تخفيض ضغط مياه الشُرب رقم (5)، بعد نجاح الضخ التجريبي لمياه الشُرب للأحياء السكنية الواقعة شرق المدينة من منظومة النهر الصناعي.

كما قامت البلدية بأعمال صيانة خطوط الصرف الصحي لعدد7 شوارع بمناطق بوزغيبة،بوقرين،السلماني الغربي، البركة،سيدي يونس، بوقعيقيص وهي شوارع الرملة، بيروت، إبن سيرين، إبن رُشد، العُروبة، المُعلا، بنت جُبيل، وذلك ضمن مشاريع لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف إدارة المشروعات بالبلدية.