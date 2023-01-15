وصول آلاف الأطنان من السكر المكيس والغاز المسال و204 حاوية لميناء طرابلس البحري

وصلت إلى ميناء طرابلس البحري اليوم الأحد 15 يناير 2023،السفينة NANA LEEN التابعة لشركة الشرق للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 11000 ألف طن من السكر المكيس، إضافة لوصول السفينة GAZVENTURF التابعة للوكيل الملاحي العالمية، وعلى متنها 5000 طن من الغاز المسال.

كما أستقبلت أرصفة الميناء، السفينة SAGIIT ARIUS.F، التابعة لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 56 حاوية لبضائع متنوعة، والسفينة ARIE.S J التابعة لوكالة بحار العالم، وعلى متنها 148 حاوية لسلع مختلفة.