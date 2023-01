ناقش نائب المديرالعام لمصرف الجمهورية “نوري أبوفليجة” والرئيس التنفيذي لبنك “ABC” المؤسسة العربية المصرفية “صائل الوعري” خلال اجتماعهما اليوم الأحد، سُبل التعاون وكيفية المساهمة في تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز العلاقات الثنائية بين المصرفيْن.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” لقناة “تبادل” بأن الاجتماع خصص كذلك لمناقشة سُبل التعاون في تطوير القدرات البشرية من خلال التدريب في العديد من المجالات مثل “الخزينة والمخاطر والامتثال والعمليات الدولية”.

وأكد مسئولو بنك المؤسسة العربية المصرفية خلال الاجتماع على استعداد بنك “ABC” التام لتدريب موظفي مصرف الجمهورية في كافة المجالات المصرفية.

The post مصرف الجمهورية يبحث مع بنك “ABC” تعزيز آفاق التعاون المشترك بين المؤسستيْن appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا