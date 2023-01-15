“أبوجناح” يبحث مع القائم بأعمال سفارة إندونيسيا تعزيز التعاون الصحي

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف “رمضان أبو جناح”،، مع القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا “ديدي رفاعي”، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشي” ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة “عزام القمودي”.

حيث تم خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون الصحي بين البلدين، هذا وأعرب القائم بالأعمال عن تطلّع بلاده باعتبارها إحدى الدول العشرين المصنعة في العالم، ورئيس المجموعة العشرين عام 2022، لتحقيق تقدُّم في مجال تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال تصدير الأدوية عبر الشركات الدولية التي تتواجد في أندونيسيا.

كما تم مناقشة العديد من الملفات أبرزها، تقديم الدعم اللازم لصحة المهاجرين وتوفير الأدوية اللازمة، إلى جانب استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة للرفع من كفاءة المستشفيات الواقعة بالمناطق النائية، والتي تعتمد بشكل كبير في تقديم الخدمة على العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة.

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