ارتفاع ملحوظ لأسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاحد 15 يناير 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاحد ) 2023/01/15م وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:
سعر آونصة الذهب اليوم:
ب1,920.38 دولار
اسعار كسر الذهب اليوم :
▪️كسر ذهب 18 ب231.00 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 21 ب269.50 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 22 ب282.33 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 24 ب308.00 دينار ليبي
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2156 دينار ليبي
سعر الذهب المستعمل :
▪️ذهب مستعمل 18 شراء :
ب255 ~270 دينار ليبي
سعر الذهب الجديد:
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار ليبي
سعر كسر الفضة:
▪️فضة كسر ب3.00 ~3.40 دينار ليبي
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