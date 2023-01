«إيني» الإيطالية تُعلن اكتشاف غازي جديد قبالة سواحل مصر

أعلنت شركة “إيني” الإيطالية عن اكتشاف حقل غاز جديد، في منطقة امتياز “نرجس” البحرية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مصر.

ونقلت قناة “القاهرة” الإخبارية عن بيان للشركة الإيطالية، اليوم الأحد، أن هذا الاكتشاف يعتبر من أهم الاكتشافات في منطقة “نرجس -1″، الموجودة بشرق البحر الأبيض المتوسط، وستعمل الشركة على تطوير هذه المنطقة الغنية بالغاز، وذلك بعد توليها مهام التنقيب عن الغاز بعد إبرام اتفاق مع الحكومة المصرية.

ويحوي بئر نرجس-1 ما يقرب من 200 قدم، حوالي 60 متراً، من الأحجار الرملية الحاملة للغاز من الميوسين والأليغوسين، وتم حفره على عمق 1014 قدمًا، أي 309 متراً، في الماء بواسطة سفينة الحفر ستينا فورث.

وتبلغ مساحة امتياز منطقة نرجس البحرية المصرية 445000 فدان، أي 1800 كيلومتر مربع، وشركة Chevron Holdings هي المشغل بحصة 45%، بينما تمتلك شركة IEOC Production BV التابعة المملوكة بالكامل لـ”إيني” حصة 45%، وشركة Tharwa Petroleum Company SAE تمتلك حصة 10%.

وتتواجد “إيني” في مصر منذ عام 1954، وتعد الشركة حاليا المنتج الرائد في البلاد، إذ يبلغ إنتاجها الأساسي من الهيدروكربونات نحو 350.000 برميل من النفط يوميا.

وتماشيا مع استراتيجية net-zero بحلول عام 2050، تشارك “إيني” في سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري، بما في ذلك تطوير محطات CCS ومحطات الطاقة المتجددة والمواد الخام الزراعية للتكرير الحيوي وغيرها.

