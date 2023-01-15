الإعلان عن بداية المعرض الليبي التونسي وارتفاع قيمة المبادلات التجارية إلى 2.5 مليار دينار تونسي

أعلنت غرفة التجارة والصناعة مصراتة، اليوم الأحد 15 يناير 2023، إنطلاق فعاليات الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي لتطوير الصناعة والتجارة تحت شعار “تونس ليبيا بوابة افريقيا “بالتعاون مع مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، بداية من يوم غداً الإثنين بمدينة مصراتة.

ويهدف المعرض الذي يتواصل من 16 الى 18 يناير الجاري إلى تعريف مختلف الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بخصوصية منطقة مصراتة التي تمثل نقطة عبور نحو افريقيا، وتشجيع الشركات التونسية على التمركز في المنطقة الحرة لمصراتة وفتح اسواق جديدة في منطقة افريقيا.

وسيسهل المعرض الذي سيشارك فيه أكثر من 200 شركة، عملية التقارب والتواصل والشراكات بين رجال الاعمال الليبيين والتونسيين بهدف تعزيز المبادلات بين البلدين الشقيقين، والتي وصلت في نهاية العام الماضي 2022 إلى 2.5 مليار دينار تونسي، بينما سجلت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2021، حوالي 2 مليار دينار.

وأكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري عزم أصحاب الأعمال الليبيين والتونسيين رفع قيمة المبادلات التجارية بين البلدين إلى 3.5 مليار دينار تونسي بنهاية العام الحالي 2023.