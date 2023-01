“شكشك” يبحث مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة المشكلات التي يعاني منها مرضى العقم

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأحد، خلال اجتماع مع وزير الدولة لشؤون المرأة “حورية طرمال” ،المشكلات التي يعاني منها مرضى العقم، وسبل توفير العلاج بالداخل لهذه الفئة، وضرورة دعم المراكز العامة المتخصصة في هذا المجال بشكل عاجل.

وتطرق الاجتماع إلى حصر الحالات المستعصية التي تحتاج إلى تلقي العلاج بالخارج، وفق رؤية واضحة ومعايير محددة، بالإضافة إلى تضمين الأدوية التخصصية لهؤلاء المرضى ومراقبتها حتى وصولها إلى مستحقيها.

وأكد “شكشك” على ضرورة إعداد قاعدة بيانات لشريحة العقم و رابط الكتروني بالمنظومة العلاجية بالداخل والخارج ، لتسهيل إيصال الخدمات لكل مريض ، و تخفيف المعاناة على المواطنين، مشدداً على ضرورة تكاثف الجهود من قبل الجميع لدعم هذه الشريحة من المرضى، والمُضي قُدما نحو توفير العلاج لهم من قبل الجهات المعنية.

وحضر الاجتماع عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، ومستشارة وزير الدولة لشؤون المرأة عن ملف العقم.

