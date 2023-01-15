“شكشك” يؤكد على ضرورة إعداد قاعدة بيانات لشريحة العقم ورابط إلكتروني بالمنظومة العلاجية بالداخل والخارج

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك”، مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة “حورية طرمال” ، وذلك لبحث المشكلات التي يعاني منها مرضى العقم، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، ومستشارة وزيرة الدولة لشؤون المرأة عن ملف العقم.

تم خلال الاجتماع بحث سبل توفير العلاج بالداخل لهذه الفئة، وضرورة دعم المراكز العامة المتخصصة في هذا المجال بشكل عاجل، بالإضافة إلى تضمين الأدوية التخصصية لهؤلاء المرضى ومراقبتها حتى وصولها إلى مستحقيها، إلى جانب حصر الحالات المستعصية التي تحتاج إلى تلقي العلاج بالخارج، وفق رؤية واضحة ومعايير محددة.

وفي ختام الاجتماع شدد “شكشك” على ضرورة تكاثف الجهود من قبل الجميع لدعم هذه الشريحة من المرضى، والمُضي قُدما نحو توفير العلاج لهم من قبل الجهات المعنية، مؤكداً على ضرورة إعداد قاعدة بيانات لشريحة العقم ورابط إلكتروني بالمنظومة العلاجية بالداخل والخارج ، لتسهيل إيصال الخدمات لكل مريض ، وتخفيف المعاناة على المواطنين.

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