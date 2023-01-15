مراجعة الإجراءات النهائية للبدء في توزيع قطع الأراضي والقروض للشباب والأسر المحتاجة

عقد بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد 15 يناير 2023 اجتماع موسع ضم أعضاء اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة وزير الشباب فتح الله الزني، ووزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، وبحضور رئيس وأعضاء مجالس إدارة مصرف الإدخار والاستثمار العقاري والشركة الليبية للتهيئة العمرانية، لاستعراض العمليات الإجرائية التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى والتي وصلت إلى خطواتها الأخيرة للبدء في عملية توزيع قطع الأراضي، والشروع في استكمال إجراءات البدء في الإقراض السكني.

وتم الاتفاق على أن يتم الإعلان فور اعتماد معيار التوزيع على المستحقين بالبلديات، التي أنهت أعمالها التقييمية ضمن المرحلة والتوزيع المخصص لكل بلدية بعد استكمال منظومة الاستعلام الخاصة بالمستفيدين، كما تم التأكيد على ضرورة أن تكون اللجان في حال عمل دائم إلى حين تكامل جهوزية التوزيع.