تراجع الدولار مقابل الدينار بالسوق السوداء… تعرف على اسعار نهاية التعاملات

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 15 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7702 د‫.‬ل – للبيع – 4.7464 د.ل للشراء

الدولار 🇺🇲

ب5.0700 ~5.0650 دينار ليبي

اليورو 🇪🇺

ب5.4700 دينار ليبي

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

+6.00 ~7.00 قروش على سعر الكاش

الدينار التونسي 🇹🇳

615 ~610

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.0975 ~5.1000 دينار ليبي

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.1225 ~5.1275 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 18 ب231.00 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 21 ب269.50 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 22 ب282.33 دينار ليبي

▪️كسر ذهب 24 ب308.00 دينار ليبي

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2156 دينار ليبي

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب255 ~270 دينار ليبي

▪️ذهب جديد 18

ب290 ~310 دينار ليبي

▪️فضة كسر ب3.00 ~3.40 دينار ليبي