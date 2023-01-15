تراجع الدولار مقابل الدينار بالسوق السوداء… تعرف على اسعار نهاية التعاملات

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 15 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.7702 د.ل – للبيع – 4.7464 د.ل للشراء
الدولار 🇺🇲
ب5.0700 ~5.0650 دينار ليبي
اليورو 🇪🇺
ب5.4700 دينار ليبي
تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
+6.00 ~7.00 قروش على سعر الكاش
الدينار التونسي 🇹🇳
615 ~610
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.0975 ~5.1000 دينار ليبي
تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲
5.1225 ~5.1275 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 18 ب231.00 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 21 ب269.50 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 22 ب282.33 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 24 ب308.00 دينار ليبي
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2156 دينار ليبي
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب255 ~270 دينار ليبي
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار ليبي
▪️فضة كسر ب3.00 ~3.40 دينار ليبي
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