اجتماع وزاري لمناقشة الشروع في استكمال إجراءات البدء في الإقراض السكني

أُقيم بديوان مجلس الوزراء اجتماع موسع ضم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وأعضاء اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة وزير الشباب فتح الله الزني ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بحضور رئيس وأعضاء مجالس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري والشركة الليبية للتهيئة العمرانية والإدارات التنفيذية بالمصرف والشركة، ورئيس غرفة تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي .

تم خلاله استعراض العمليات الإجرائية التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى والتي وصلت إلى خطواتها الأخيرة للبدء في عملية توزيع قطع الأراضي، والشروع في استكمال إجراءات البدء في الإقراض السكني.

وأكد الحاضرون أن العمل متواصل لاستكمال الإجراءات للبدء في توزيع القروض السكنية والأراضي والتي تقتضي ضرورة العمل بمهنية للبدء في المرحلة الأولى من المشروع والذي سيستمر في مراحل متتالية حسب الجاهزية.

كذلك تم الاتفاق على أن يتم الإعلان فور اعتماد معيار التوزيع على المستحقين بالبلديات التي أنهت أعمالها التقييمية ضمن المرحلة والتوزيع المخصص لكل بلدية بعد استكمال منظومة الاستعلام الخاصة بالمستفيدين، كما تم التأكيد على ضرورة أن تكون اللجان في حال عمل دائم إلى حين تكامل جهوزية للتوزيع.

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