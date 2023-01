“قروض الشباب”.. الحكومة تعلن قرب انتهاء المرحلة الأولى

أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن العمل متواصل لاستكمال الإجراءات للبدء في توزيع القروض السكنية والأراضي، للبدء في المرحلة الأولى من المشروع، حسبما أفادت منصة حكومتنا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان الحكومة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الشباب ووزير الإسكان والتعمير ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ومسؤولين آخرين تابعين لوزارات مختلفة.

واتّفق، خلال الاجتماع، على الإعلان فور اعتماد معيار التوزيع على المستحقين بالبلديات التي أنهت أعمالها التقييمية ضمن المرحلة والتوزيع المخصص لكل بلدية بعد استكمال منظومة الاستعلام الخاصة بالمستفيدين، بحسب إعلام الوزارة.

يذكر أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، أعلن في أغسطس من العام 2021 تخصيص 1.7 مليار دينار لصالح القروض السكنية للشباب، وذلك في ملتقى “اليوم العالمي للشباب” بمدينة الخمس.

المصدر: حكومتنا + ليبيا الأحرار

