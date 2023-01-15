اتحاد جمعيات حماية المستهلك يدعو لمقطاعة اللحوم الوطنية بعد الارتفاع الكبير في أسعارها

دعا نائب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي المواطنين لمقاطعة اللحوم الوطنية بعد ارتفاع أسعارها إلى 52 دينار للكيلو الواحد.

وقال الكردي لتطبيق بكم الإخباري إنه من المتوقع أن يتجاوز سعر كيلو اللحم خلال شهر رمضان المبارك 60 دينار، مضيفاً أن الاتحاد يطالب بتحديد الذبح في السلخانات المعتمدة بموجب القانون رقم 59 والذي أولى البلديات في المادة 17 بالأشراف المباشر على السلخانات وتكليف طبيب بيطري بالكشف على الذبائح.

وبين الكردي أن الاتحاد نضم خلال السنوات الماضية حملات لمقاطعة البيض والزيوت واللحوم نتيجة ارتفاع الأسعار غير أن نسبة استجابة المواطنين كانت متدنية.