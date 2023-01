وزراء حكومة الوحدة الوطنية يناقشون الشروع في استكمال إجراءات البدء في الإقراض السكني

عقد بديوان مجلس الوزراء، اليوم الاحد اجتماع موسع ضم أعضاء اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة وزير الشباب “فتح الله الزني” ووزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” بحكومة الوحدة الوطنية، لمناقشة الشروع في استكمال إجراءات البدء في الإقراض السكني، ضمن المرحلة الأولى للعمليات الإجرائية التي تم تنفيذها.

وأكد وزراء الحكومة بأن العمل متواصل لاستكمال الإجراءات للبدء في توزيع القروض السكنية والأراضي والتي تقتضي ضرورة العمل بمهنية للبدء في المرحلة الأولى من المشروع والذي سيستمر في مراحل متتالية حسب الجاهزية.

حيث اتفق الحاضرون على أن يتم الإعلان فور اعتماد معيار التوزيع على المستحقين بالبلديات التي أنهت أعمالها التقييمية ضمن المرحلة والتوزيع المخصص لكل بلدية بعد استكمال منظومة الاستعلام الخاصة بالمستفيدين، كما تم التأكيد على ضرورة أن تكون اللجان في حال عمل دائم إلى حين تكامل جهوزية للتوزيع.

حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجالس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري والشركة الليبية للتهيئة العمرانية والإدارات التنفيذية بالمصرف والشركة، ورئيس غرفة تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي.

