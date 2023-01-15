خاص.. “العامة للمياه والصرف الصحي” تؤكد حل المختنقات الحالية جراء مياه الأمطار بالمنطقة الشرقية

أكد المتحدث بإسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي “م. محمد كريم” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بأن فرق الشركة تعمل منذ ليلة البارحة في إدارة التشغيل وصيانة منطقة سهل بنغازي وإدارة التشغيل والصيانة بنغازي المرج، الابيار توكرة، سلوق، قمينس، بمنطقة الجبل الأخضر، طبرق، القبة، درنة، شحات، البيضاء، وإدارة التشغيل والصيانة المنطقة الوسطى الشرقية مكتب خدمات اجدابيا سرت بوهادي بن جواد البريقة لحل المختنقات الحالية جراء مياه الأمطار.

وأوضح بأن معظم المدن بالمنطقة الشرقية تأثرت مع استمرار هطول مياه الأمطار، بسبب وجود مشاكل في البنية التحتية وعدم تحديثها، واستيعاب الشبكة الموجودة حاليا بسيط مع كميات الأمطار المتساقطة.

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