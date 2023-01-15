الحويج يتابع آلية عمل الشركة العالمية للتأمين

ليبيا الاقتصادية

اطلع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال زيارته مقر الشركة العالمية للتأمين، على منظومة إصدار تأمين “QR” وآلية عمل المركبات المزودة بأنظمة إصدار وثائق التأمين والتي تقوم بخدمة التأمين المتجول .

وتفقد الحويج مقر الشركة رفقة المدير العام ونائب المدير للهيئة، وذلك في إطار متابعة آلية عمل ونشاطات الشركة، حيث حضر احتفالية بمناسبة حصول الشركة العالمية للتأمين على شهادة الجودة العالمية الأيزو والمتعلقة بجودة الخدمات التأمينية .

وحضر الاحتفالية عميد بلدية سوق الجمعة ورئيس اتحاد المصارف والأمين العام للتأمين الليبي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للتأمين ومدراء الإدارات و المكاتب بالشركة ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي طرابلس ومدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية للجيش الليبي ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الإجتماعية بمديرية أمن طرابلس .