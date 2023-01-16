توفير 25 سريرا للعناية الفائقة بمستشفى طرابلس الجامعي

ليبيا الاقتصادية

وجّه وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال زيارة موسعة داخل أقسام مستشفى طرابلي الجامعي، بإجراء أعمال صيانة لقسم الطوارئ والعناية الفائقة بالمستشفى، وتوفير 25 سريرًا لإتاحة استقبال أوسع للمرضى.

وتفقد أبو جناح سسير العمل بأقسام المستشفى، بالإضافة إلى متابعة أوضاع قسم الإشعاعي للأورام للوقوف على احتياجاته وتوفير النواقص من المستلزمات الطبية بما يضمن تواصل سير العمل بالشكل المطلوب، حيث تضمنت الزيارة متابعة آلية العمل داخل مصنع المحاليل الوريدية لمتابعة رفع القدرة الإنتاجية من 1000 كيس إلى 2000 كيس يوميًا لتغطية كامل المستشفى وغيرها من مراكز الصحية.

كما تابع أقسام عمليات الزراعة والقسطرة والوقوف على سير العمل بها، وضمان انسيابيتها، بما يعزز برنامج توطين العلاج بالداخل عبر جلب مستشارين مختصين وتوفير المستلزمات الطبية. واطّلع على نسب إنجاز أعمال أقسام النساء والولادة والحضانات، حيث أصدر تعليماته بضرورة فتحها خلال فترة لا تزيد على شهرين مع توفير كل المعدات الخاصة بها.

وفي ختام الزيارة أكد أبوجناح دعمه الكامل للمستشفى الجامعي خاصة، والمرافق الصحية بالبلاد عامة، وتوفير الميزانيات اللازمة لتطويرها إلى جانب دعم الكوادر الوظيفية.