استكمال إجراءات البدء في توزيع القروض السكنية

ليبيا الاقتصادية

أكد أعضاء اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ضرورة استكمال الإجراءات للبدء في توزيع القروض السكنية والأراضي والتي تقتضي ضرورة العمل بمهنية للبدء في المرحلة الأولى من المشروع والذي سيستمر في مراحل متتالية حسب الجاهزية.

وناقشت اللجنة في اجتماع موسع، الشروع في استكمال الإجراءات ضمن المرحلة الأولى للعمليات الإجرائية التي تم تنفيذها، حيث اتفق الحاضرون على أن يتم الإعلان فور اعتماد معيار التوزيع على المستحقين بالبلديات التي أنهت أعمالها التقييمية ضمن المرحلة والتوزيع المخصص لكل بلدية بعد استكمال منظومة الاستعلام الخاصة بالمستفيدين، كما تم التأكيد على ضرورة أن تكون اللجان في حال عمل دائم إلى حين تكامل جهوزية للتوزيع.

وضم وزير الشباب “فتح الله الزني” ووزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب رئيس وأعضاء مجالس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري والشركة الليبية للتهيئة العمرانية والإدارات التنفيذية بالمصرف والشركة، ورئيس غرفة تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي.