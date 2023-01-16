تراجع الدولار وارتفاع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 16 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 16 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7562 دينار، مسجلاً انخفاضا جديدا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1605 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8245 دينار، والدولار الكندي 3.5558 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2532 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2663 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2949 دينار، والدينار التونسي 1.5444 دينار، والدرهم المغربي 0.4717 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: