المصلح: تقارير المركزي غير ناضجة وتحتاج لمزيد من الشفافية

الوطن|رصد

قال الباحث الاقتصادي، بشير المصلح، إن تقارير مصرف ليبيا المركزي غير ناضجة وتحتاج الى المزيد من الشفافية.

وأضاف المصلح، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الاعتمادات المستندية ركزت في جلها على الغذاء، لكن لا توجد أي بيانات أو معلومات عن الأدوية مثلاً.

من جهته، رأى المصرفي معتز هويدي، أن الاعتمادات المستندية للقطاع الخاص تشكل 59 في المائة من إجمالي إنفاق ليبيا بالعملة الأجنبية لعام 2022.

وقال إن هناك شبهات فساد في حجم السلع الداخلة إلى السوق المحلي صغير الحجم، حيث إن قيمة الاعتمادات تفوق حاجته بثلاثة اضعاف لو تم قياس استيراد السلع بالسلة الغذائية للفرد.