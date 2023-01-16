وزارة العمل والتأهيل تطالب الشركات الوطنية المتعثرة بالإفصاح عن إيراداتها السنوية

طالبت وزارة العمل والتأهيل رؤساء المجالس وكافة مدراء الإدارات بالشركات الوطنية المتعثرة بضرورة الإفصاح عن قيمة إيراداتها السنوية، وإحالة كشوفات جميع الحسابات المصرفية للوزارة مع تقارير مفصلة عن إيرادات السنوات السابقة.

وبحسب ما ورد في خطاب لوكيل الوزارة للتخطيط وشؤون الديوان حسام المزوغي والذي تحصل تطبيق بكم على نسخة منه فأن عوائد الإيرادات سيتم استغلالها في تسديد المرتبات المتعثرة.

يذكر بأن عدد العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة يتجاوز 14 ألف شخص يعملون في 286 شركة.