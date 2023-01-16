انطلاق أعمال المعرض الليبي التونسي بمصراتة اليوم

الوطن / متابعات

تنطلق اليوم الإثنين أعمال المعرض الليبي التونسي بأرض معرض مصراتة الدولي، تحت شعار (ليبيا – تونس .. بوابة لإفريقيا).

ويشارك في المعرض 200 شركة ليبية وتونسية ومديري عدد من البنوك الليبية والتونسية في المعرض الذي يستمر يومين، وذلك لتسهيل التبادل التجاري والولوج إلى السوق الأفريقي بين البلدين.

ووصل الأحد الى مدينة مصراتة الوفد الحكومي التونسي المشارك في المعرض الليبي التونسي الذي تمثله معالي وزير التجهيز والإسكان في الحكومة التونسية

و مدير عام الطرق والجسور بجمهورية تونس السيد صلاح الزواري.

بالاضافة الى سارة الزعفراني، ومستشارة الرئيسي النيجيري للشؤون الاقتصادية السيدة ربيعةُ ممادو، حسث كان في استقبالهم وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة منتهية الولاية محمد الحويج وووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وعضو المجلس البلدي مصراتة علي الناظوري والسفير التونسي لدى ليبيا السيد الأسعد العجيلي.