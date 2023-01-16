اقتصاد

البريقة لتسويق النفط تبحث تنفيذ مشروع مستودع جنزور النفطي الإستراتيجي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط “إبراهيم أبوبريدعة”، مع رئيس لجنة التقييم والبث في المشاريع الاستثمارية التابعة لقطاع النفط ، وكبير مستشاري المشاريع الإستراتيجية والإتفاقيات.

تناول الاجتماع مناقشة وضع آلية وتنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستثمارية المهمة والمستهدفة في المرحلة القادمة ، وكذلك أهمية تنفيذ مشروع مستودع جنزور النفطي الإستراتيجي والذي يحضى بدعم المؤسسة الوطنية للنفط لايمانها الكامل بأهميته وضرورة الإسراع في تنفيذه ، للوصول بهذا الإنجاز إلى التشغيل ودخوله حيز العمل.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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