البريقة لتسويق النفط تبحث تنفيذ مشروع مستودع جنزور النفطي الإستراتيجي

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط “إبراهيم أبوبريدعة”، مع رئيس لجنة التقييم والبث في المشاريع الاستثمارية التابعة لقطاع النفط ، وكبير مستشاري المشاريع الإستراتيجية والإتفاقيات.

تناول الاجتماع مناقشة وضع آلية وتنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستثمارية المهمة والمستهدفة في المرحلة القادمة ، وكذلك أهمية تنفيذ مشروع مستودع جنزور النفطي الإستراتيجي والذي يحضى بدعم المؤسسة الوطنية للنفط لايمانها الكامل بأهميته وضرورة الإسراع في تنفيذه ، للوصول بهذا الإنجاز إلى التشغيل ودخوله حيز العمل.

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