المركزي: الدولار يتراجع واليورو يرتفع

الوطن| رصد

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي عند 4.75 دينار اليوم الإثنين مقابل 4.78 دينار أمس الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.82 دينار، ارتفع اليورو إلى 5.16 مقابل 5.15 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.25 دينار، بينما هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.70 دينار مقابل 0.71دينار.

وتاليا أسعار العملات: