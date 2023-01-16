المركزي: الدولار يتراجع واليورو يرتفع

الوطن| رصد
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي عند 4.75 دينار اليوم الإثنين مقابل 4.78 دينار أمس الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.82 دينار، ارتفع اليورو إلى 5.16 مقابل 5.15 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.25 دينار، بينما هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.70 دينار مقابل 0.71دينار.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7562 د.ل
|4.7681 د.ل
|4.7444 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1605 د.ل
|5.1734 د.ل
|5.1476 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8245 د.ل
|5.8391 د.ل
|5.8099 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5558 د.ل
|3.5647 د.ل
|3.5469 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3208 د.ل
|3.3291 د.ل
|3.3125 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1419 د.ل
|5.1547 د.ل
|5.129 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4592 د.ل
|0.4603 د.ل
|0.458 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4834 د.ل
|0.4846 د.ل
|0.4822 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6937 د.ل
|0.6954 د.ل
|0.6919 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.72 د.ل
|3.73 د.ل
|3.71 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2663 د.ل
|1.2694 د.ل
|1.2631 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2949 د.ل
|1.2982 د.ل
|1.2917 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5444 د.ل
|1.5483 د.ل
|1.5406 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.349 د.ل
|0.349 د.ل
|0.348 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4717 د.ل
|0.4729 د.ل
|0.4705 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.31 د.ل
|1.31 د.ل
|1.31 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0079 د.ل
|0.0079 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.691 د.ل
|0.691 د.ل
|0.691 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2532 د.ل
|0.2538 د.ل
|0.2525 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.709 د.ل
|0.7108 د.ل
|0.7072 د.ل
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