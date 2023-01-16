الكبير: 16 مليارا تتبخر سنويا جراء خسائر الصندوق السيادي

الوطن| رصد

نقل عضو مجلس الدولة، عبدالله الكبير، تصريحا لرئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، قال فيه إن 67 مليار دولار استثمارات تحقق كل سنة 25 مليون دولار خسائر.

ووفق ما نشر الكبير عبر حسابه في موقع فيسبوك، فقد ذكر شكشك خلال مؤتمر والمعرض الدولي للمصارف والتأمينات بمعرض طرابلس الدولي، أن “الصندوق السيادي الليبي (المؤسسة الليبية للاستثمار) فاشل وإدارته فاشلة ويحقق خسائر سنوياً بـ25 مليون دولار وبدون تحقيق أي أرباح”.

وعلّق الكبير على تصريح شكشك قائلا: “لو فرضنا أن أرباح الاستثمارات في أقل تقدير 5% سنويا، فإننا نتحدث 3.35 مليار دولا تضيع سنويا على ليبيا أو ما يعادل 16 مليار دينار سنويا تتبخر في الفساد المموه بالخسائر وسوء الإدارة وغيره، بل إنتا ندفع فوق ذلك من رأس المال 25 مليون كخسائر؟”.

وختم الكبير متسائلا: “لماذا يستمر هؤلاء الأشخاص في إدارة هذه الأموال حال تحقق الخساير و تكرراها؟”.