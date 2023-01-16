اقتصاد

اتحاد جمعيات حماية المستهلك: يُتوقع أن يتجاوز سعر كيلو اللحم الوطني في شهر رمضان 60 دينارا￼

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

دعا نائب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك “أحمد الكردي، المواطنين لمقاطعة اللحوم الوطنية بعد ارتفاع أسعارها إلى 52 دينارا للكيلو الواحد.

وقال الكردي، في تصريح للرائد، إنه من المتوقع أن يتجاوز سعر كيلو اللحم خلال شهر رمضان المبارك 60 دينارا.

وأشار الكردي إلى أن الاتحاد طالب مرارا بتحديد الذبح في السلخانات المعتمدة بموجب القانون رقم 59، والذي أولى البلديات في المادة 17 بالإشراف المباشر على السلخانات، وتكليف طبيب بيطري بالكشف على الذبائح، مبينا أن الاتحاد نظم خلال السنوات الماضية حملات لمقاطعة البيض والزيوت واللحوم؛ نتيجة ارتفاع الأسعار غير أن نسبة استجابة المواطنين كانت متدنية.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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