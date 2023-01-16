اقتصاد

تراجع الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الرسمية خلال تعاملات اليوم، وفي حين استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.82 دينار، تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الدينار الليبي عند 4.75 دينار، فيما ارتفع اليورو إلى 5.16 .

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، كما لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.25 دينار، فيما هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.70 دينار.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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