سعر صرف الدولار الرسمي في المصرف المركزي ينخفض لأدنى مستوياته منذ مايو من العام الماضي

واصل سعر صرف الدولار الرسمي بمصرف ليبيا المركزي انخفاضه اليوم الاثنين، مسجلا 4.768 دينار للدولار الواحد وهو أدنى مستوى لسعر الصرف بالمصرف المركزي منذ أواخر شهر مايو من العام الماضي.

وكان سعر الصرف الرسمي بمصرف ليبيا المركزي قد شهد هبوطا تدريجيا الشهريْن الماضييْن، بعد ارتفاع جنوني وصل ذروته شهر سبتمبر الماضي وتحديدأ يوم الثامن والعشرين منه عندما بلغ سعر الصرف بالمصرف المركزي 5.086 دينار للدولار الواحد، قبل أن يتراجع ليهبط عن حاجز الـ 5 دينار في العاشر من نوفمبر الماضي.

واستمر سعر الصرف الرسمي في الانخفاض لينهي سنة 2022 عند 4.84 دينار للدولار الواحد، وافتتح المصرف المركزي العام الجديد 2023 بسعر صرف 4.817 دينار للدولار، وتواصل الانخفاض ليصل اليوم إلى سعر 4.768 دينار للدولار وهو أدنى سعر للدولار بـ”المركزي” منذ 31 مايو من العام الماضي.

