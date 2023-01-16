تراجع أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 16 يناير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 16 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 16 يناير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7681 د‫.‬ل – للبيع – 4.7444 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.0700 ~5.0650 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4600 دينار بيع

ب5.4300 دينار شراء

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.65 دينار

▪️ الباوند =6.19 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.0975 ~5.1050 دينار

▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

+8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.16 دينار

▪️ فضة كسر ب3.00 ~3.40 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب230.50 دينار