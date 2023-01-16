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تراجع طفيف لأسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاثنين 16 يناير 2022

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين ) 2023/01/16م وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم:
ب1917.1 دولار

اسعار كسر الذهب اليوم :
▪️كسر ذهب 18 ب230.50 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 21 ب268.91 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 22 ب281.72 دينار ليبي
▪️كسر ذهب 24 ب307.33 دينار ليبي

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2151 دينار ليبي

سعر الذهب المستعمل :
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء:
ب255 ~270 دينار ليبي

سعر الذهب الجديد:
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار ليبي

سعر كسر الفضة:
▪️فضة كسر ب3.00 ~3.40 دينار ليبي

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